春の甲子園センバツ高校野球の組み合わせ抽選が行われました。帝京長岡は宮城県の東北と、日本文理は高知農業と初戦を戦います。 午前9時に始まったセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会。初出場の帝京長岡は大会5日目に出場21回の強豪宮城県の東北と、12年ぶり6度目の出場となる日本文理は、大会3日目に21世紀枠で初出場の高知農業と対戦します。〈日本文理渡部倖成主将〉「勝ち進んで、決勝、新潟同士で戦っていけたらと思い