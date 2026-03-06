愛知・岐阜・三重のほとんどの公立中学校では、6日が卒業式です。門出の日を迎えた3年生が、思い出の学び舎に別れを告げました。名古屋市東区の冨士中学校では、173人の3年生が卒業の日を迎えました。一人一人名前を呼ばれた卒業生は、元気よく返事をして壇上に上がり、山村伸人校長から卒業証書を受け取っていました。山村伸人校長：「あふれる情報や世の中の評価に振り回されることなく、自分が納得できる道を選択し、皆さん