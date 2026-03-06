3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスは、翌7日にホームのTDガーデンで開催されるダラス・マーベリックス戦に向けたインジュアリー・リポートで、ジェイソン・テイタムをクエスチョナブル（Questionable＝不確か）とした。 昨シーズンのプレーオフ。ニューヨーク・ニックスとのカンファレンス・セミファイナル第4戦で、テイタムは右足の