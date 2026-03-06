オーランド・マジック vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月6日（金）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 115 - 114 ダラス・マーベリックス NBAのオーランド・マジック対ダラス・マーベリックスがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし26-33で終了する。