「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）3位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）4位Ideapad Slim 5 Light Gen 1083J20054JP（レノボ・ジャパン）5位FMV Note U U59-L1FMVU59L1BA（富士通）6位LAVIE SOL プ