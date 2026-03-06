シャオミ・ジャパンは3月2日、新型タブレット「Xiaomi Pad 8シリーズ」から、「Xiaomi Pad 8 Pro」「Xiaomi Pad 8」を家電量販店などで発売した。●アクセサリーも充実 マルチタスクもゲームもシームレスに同シリーズは、厚さ5.75mm、重量485gのスリムボディに9200mAhの大容量バッテリーを内蔵し、67Wハイパーチャージ（Xiaomi Pad 8は45Wターボチャージ）にも対応したタブレット。約11.2インチの3.2K解像度（3200×2136）14