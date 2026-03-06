オランダのNECに所属するMF佐野航大は今冬、同リーグの超名門アヤックスから正式なオファーが届き、個人合意をしたと伝えられたものの、クラブが拒否したために移籍は破談となった。その日本代表戦士の獲得について言及したのが、ライバルになる可能性があったアヤックスのMFユーリ・レヘールだ。オランダメディア『voetbalzone』によれば、『Voetbal International』のインタビューで、こうコメントした。「メディアの報道は