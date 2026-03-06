BTSのニューアルバム『ARIRANG』（韓国発売日：3月20日）のリリースに合わせ、Netflixが3月21日に世界同時ライブ配信する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』の予告動画が次々と公開され、注目を集めている。 【動画】BTS7人で「NETFLIX」のロゴを作り、笑顔で横並ぶ姿／わちゃわちゃはしゃぐ姿に思わずにっこり（2本）／『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』トレーラー ■「NETFLIX」ロゴを