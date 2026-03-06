日経225先物は11時30分時点、前日比300円高の5万5440円（+0.54％）前後で推移。寄り付きは5万4790円と、シカゴ日経平均先物（5万4610円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。開始直後に5万4470円まで下げ幅を広げた後は上へのバイアスが強まり、5万5200円台を回復。中盤にかけては5万4510円と再び軟化する場面もみられたが、終盤はショートカバーの動きから5万5530円まで切り返した。 日経225先物は