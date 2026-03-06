6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万5370円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万5490.04円に対しては120.04円安。出来高は4万2756枚となっている。 TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比6ポイント安、現物終値比6.3ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 55370