フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われ、17歳・島田麻央が71.90点をマークし、首位発進。年齢制限でミラノ・コルティナ五輪には参加できなかったが、ジュニア世代無敵の女王が、史上初の4連覇へ向けてその実力を改めて見せつけた。2位には69.77点の岡万佑子 がつけ、岡田芽依は53.70点の24位となっている。 ■ジャンプは「練