WBC1次ラウンド・プールBにおいて、圧倒的な2強とされているアメリカとメキシコ。メジャーリーガーを多数そろえる両国の戦力をみれば、他の3国は劣ると考えられている。しかしながら、何が起こるかわからないのが短期決戦の難しさ。イタリア、イギリス、ブラジル代表それぞれのキーマンたちの活躍があれば、2強から勝利をもぎ取り波乱を起こす可能性も十分考えられるのだ。この記事では、イタリア、