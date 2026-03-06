札幌市北区の百合が原公園では、春の到来を告げる花の一つ・ミモザが見ごろを迎えています。多くの人を魅了するのは、鮮やかな黄色が印象的なミモザです。札幌市北区の百合が原公園では見ごろを迎えていて、高さ６メートルを超える大きな枝からブドウの房のように垂れ下がる姿が大勢の人を引きつけています。（江別から来た人）「きれいで春が来たなーっていう感じですね」（江別から来た人）「この黄色がちょうどいい