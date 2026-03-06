３月１９日に開幕する選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が開かれ、北海道代表・小樽の北照高校は、初戦で千葉県の専大松戸高校と対戦することが決まりました。６日に大阪市内で開かれた選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会で、１３年ぶり６回目となるセンバツ出場を決めた北照高校は、初戦で千葉県の専大松戸高校との対戦が決まりました。また、開会式の選手宣誓はくじ引きにより、北照高校の手代森煌斗主将が務めることになりま