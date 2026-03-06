3月19日に開幕する選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日行われ、高川学園は大会5日目の第2試合で、香川の英明と対戦することが決まりました。組み合わせ抽選会は6日、大阪市で行われました。高川学園のセンバツ出場は前身の多々良学園の1984年以来、42年ぶり2回目となります。高川学園は衛藤諒大キャプテンがくじを引きました。高川学園は3月23日の大会5日目・第2試合で香川の英明と対戦することになりました。（衛藤諒大キャ