北海道・稚内港のフェリーターミナルで３月５日、定期運航のフェリーが岸壁に接触する事故がありました。稚内海上保安部などが船体の損傷状況や原因を調査しています。（蓑島カメラマン）「接触したとみられる船首の部分はへこんでいるのが確認できます」接触事故を起こしたのは、利尻島発稚内行きのハートランドフェリー「アマポーラ宗谷」です。５日午後７時半前、稚内港中央ふ頭フェリ