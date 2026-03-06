6日午前1時43分ごろ、薩摩半島西方沖を震源とする地震があり、薩摩川内市の甑島で震度3を観測しました。気象庁によりますと、6日午前1時43分ごろ、薩摩半島西方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震で薩摩川内市甑島で震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。