俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）が、27日発売の『NYLON JAPAN』5月号特別版（カエルム）のダブルカバーを飾る。【別カット】雰囲気一変！山中柔太朗＆高松アロハ表紙のテーマは「POSTY2K」。Y2Kブームの核心である2005年を経て、その後の06年から10年間のムードを大胆にプレイバック。ヴィヴィッドカラーと閃光のようなコントラストが効いた、刺激的なビジュアルが完成した。山中の赤メッシ