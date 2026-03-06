春の選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日午前9時から行われ、 県勢の「長崎西」と「長崎日大」の初戦の対戦相手が決まりました。 6日の午前9時から行われた、選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会。 （アナウンス） 「長崎西8番です。対戦カードが決まりました。滋賀学園と対戦です」 21世紀枠として75年ぶり2回目のセンバツ出場となる「長崎西」は、大会2日目の第1試合で滋賀県の「滋賀学園」と対戦します。 一方