テレビ東京は7日、『飯尾・くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます』（後6：30）を放送する。実は“マブダチ” プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。そんな2人の初冠番組の第4弾が決まった。【番組カット】カワイイ！バスに乗る福留光帆旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキングの順位×1円】で