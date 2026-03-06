中国の自動車部品企業で業績拡大が目立っています。金融情報サービスの同花順のデータによると、3月4日までにA株市場の自動車部品分野で2025年の業績速報を公表した上場企業は34社に上り、うち22社が増収増益となりました。全体の約64．7％を占める一方、売上高と純利益の双方が減少した企業は4社にとどまりました。分野別に見ると、シャシー・エンジン系では、電動駆動システムを手がける精進電動が新エネルギー車向け電動駆動シ