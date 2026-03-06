この記事をまとめると ■日本の自動車メーカーはアメリカ工場で作ったクルマの輸入を検討中だ ■国土交通省はアメリカで販売されているクルマを日本で登録しやすい制度を制定した ■ホンダがアメリカ工場生産モデルを2車種日本に導入すると発表した このときがついにやってきた！ 2025年1月からスタートしたアメリカのトランプ政権では、トランプ大統領が、「日本車はアメリカで売れるのにアメ車が日本で売れないのは不公平だ！