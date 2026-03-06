キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都荒川区）は、漫画「頭文字（イニシャル）D」デザインの「頭文字D PCリュック」を2026年3月中旬に発売する。それに先だち、直販サイト「PREMICOオンラインショップ」で予約受付を行っている。右側面ポケットのファスナーを開くと「藤原とうふ店（自家用）」ロゴ同作の主人公「藤原拓海」の愛車「ハチロク」をイメージした白と黒の"パンダカラー"を採用