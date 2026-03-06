関西若手漫才師の登竜門『第15回ytv漫才新人賞決定戦』で優勝したお笑いコンビ・ぐろう（高松巧、家村涼太）が、14日放送の読売テレビの子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（前10：50〜）の生放送に登場する。【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち読売テレビでは、本社周辺で実施されるイベント「子育て応援団すこやかKANSAI」（14・15日）に合わせ、14日に『いろりろ』初の公開生放送