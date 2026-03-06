NHKの報道局スポーツセンターでチーフディレクターを務めている男が、東京・渋谷区で面識のない女性に性的暴行をしたとして逮捕されました。【映像】NHKチーフD 容疑を一部否認中元健介容疑者（50）は1月、渋谷区で、面識のない20代の女性を路上から近くのビルに連れ込み、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと連れ込む直前、中元容疑者は「俺、危ないものを持っているから」と女性を脅していました。