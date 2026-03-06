茨城・坂東市のカードショップで、トレーディングカードが盗まれる瞬間がカメラに捉えられた。店に侵入した黒ずくめの人物は商品を箱ごとバッグに詰め込み、1000点以上、総額約150万円のカードを盗んだという。侵入経路はトイレにつながる小窓だったとみられる。警察が窃盗事件として捜査中だ。貴重なカードを盗む“トレカドロボー”茨城・坂東市で2月25日午前3時頃にカードショップで撮影されたのは、手当たり次第に商品を盗んで