◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）左手首負傷から復帰から復帰した小祝さくら（27＝ニトリ）がツアー今季第1号のホールインワンを達成した。小祝はインからスタート。1つ伸ばして迎えた13番パー3（実測147ヤード）。7番アイアンで放ったショットはピン手前1メートルに着弾。3度弾んでカップに吸い込まれた。18年KKT杯バンテリン・レディー