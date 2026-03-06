日本相撲協会は6日、大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）の取組編成会議を開き、初日と2日目の取組を決めた。3場所連続優勝と横綱昇進に挑む大関安青錦は初日に小結若元春、2日目に義ノ富士と当たった。横綱豊昇龍は新小結熱海富士、若隆景と対戦。横綱大の里は若隆景、熱海富士の順で顔が合った。その他の初日は大関琴桜が義ノ富士、両関脇は霧島が藤ノ川、高安が美ノ海と当たる。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照