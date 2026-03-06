◇ ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 女子ショートプログラム(現地時間5日、エストニア・タリン)エストニアのタリンで行われている、世界ジュニアフィギュアスケート選手権。現地時間5日には女子のショートプログラムが行われ、島田麻央選手が首位発進となりました。先日行われたミラノ・コルティナ五輪では17歳の中井亜美選手が銅メダルを獲得。島田選手は、そんな中井選手と同学年の17歳です。10月生まれの島田選手