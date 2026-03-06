Snow Man佐久間大介（33）が5日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。「パートナーに他の好きな人の気配を感じたら？」という質問に答えた。番組の「あざと連ドラ」で彼が遊び人だとわかっていても抜け出せない女性が描かれた映像をモニタリングした。佐久間は「『最近友だちとかと遊んでるの？』みたいな、『どういう人と遊んでるの？』って聞いていって、『それ男の人？』みたいなので、なん