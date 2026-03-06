◆ 長年プレーの古巣パイレーツに再び別れ現地時間5日、テキサス・レンジャーズがアンドリュー・マカッチェン外野手（39）とマイナー契約を結んだと米複数メディアが報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。マカッチェンは2005年のドラフト1巡目指名でパイレーツに入団し、2009年にMLBデビュー。2012年には打率.327、リーグ最多の194安打、31本塁打、OPS.953とキャリアハイの成績を残し、シルバースラッガー