【初音ミクセット】 販売期間：3月9日～3月19日 価格：790円～ 日本マクドナルドは、「初音ミクセット」を3月9日から3月19日まで期間限定発売する。価格は790円～。 3月9日のミクの日を記念して、特別な商品「初音ミクセット」が登場する。セット内容はてりたまバーガー、シャカシャカポテト、ドリンク。フードとドリンクのみのセットで、