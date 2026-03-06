【学校ソング大集合 10日間無料キャンペーン】 開催期間：3月6日10時～3月16日9時59分 任天堂は、Nintendo Switch用カラオケソフト「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」において、「学校ソング大集合 10日間無料キャンペーン」を3月6日10時から3月16日9時59分まで実施する。 「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」は、期間券（利用券）を購入すれば全17万曲以上の