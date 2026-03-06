リーチゼムが運営する占いメディア「zired」は3月3日、「九星気学で占う3月運勢ランキング」を発表した。zired 九星気学3月運勢ランキング九星気学では旧暦を基準とするため、3月のくくりは3月5日〜4月3日。○9位「七赤金星」年度の終わりは、振り返りと掃除に時間を掛けて。華やかな活躍の場が与えられなくても、それで良いのです。静かに過ごしましょう。職場ではタスクを落ちなくミスなく、1度で完璧に終わらせることを心掛けて