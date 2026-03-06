三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブの新サービスを2026年4月から順次開始すると発表した。24の新サービスを展開し、会員のライフスタイルを支える体験価値の強化を図る。○富裕層カード市場の変化に対応ダイナースクラブは1950年、ニューヨークのレストランで誕生したクレジットカードブランド。2025年にはブランド誕生75周年、日本でも創業65周年を迎えた。一方で近年は、ゴールドカードやプラチナカードの普及により富