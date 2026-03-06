【モデルプレス＝2026/03/06】キッズクリエイターの望蘭の保護者によるInstagramが、3月4日に更新された。望蘭が作った雛人形を公開し、注目が集まっている。【写真】人気キッズクリエイター「想像を超えるクオリティ」手作り雛人形5体＆自身も扮した姿◆望蘭、手作りのお雛様公開投稿では、手作りの雛人形5体とぼんぼり、望蘭が雛人形に扮した姿を披露し「自作 雛人形とみらん」と投稿。頭には雛人形のようなカツラ風のものを身に