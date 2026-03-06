鈴付きの首輪で得られるメリット 猫の首輪に鈴をつけておくと、日常生活の中で飼い主にとって助けになることがあります。ここでは、実生活で感じやすい代表的なメリットを見てみましょう。 1.居場所の把握がしやすい 猫の首輪に鈴をつけるようになったのは、江戸時代に猫を自由に外出させる「放ち飼い令」が発令されたため。ネズミ駆除のために猫を放し飼いにした結果、猫の居場所がわからなくなる問題が増え、鈴で所在