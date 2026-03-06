センバツ組み合わせ抽選会19日に甲子園で開幕する第98回センバツ大会の組み合わせ抽選会が6日行われた。32校の1回戦カードが決定。開幕カードは昨夏王者の沖縄尚学と16年ぶり出場の帝京（東京）に決まった。いきなり注目カードが実現する。沖縄尚学は昨夏を制す原動力となった末吉良丞投手、新垣有絃投手の2枚看板が健在。昨秋の九州大会は準々決勝で神村学園（鹿児島）に敗れたが、九州国際大付（福岡）が明治神宮大会を制し