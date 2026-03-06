前半の退場劇が響きジョホール・ダルル・タクジムに1-3の敗戦を喫したサンフレッチェ広島を率いるバルトシュ・ガウル監督が、敵地での過酷な環境と試合前夜に起きた思わぬトラブルを明かした。マレーシアメディア「Astro Arena」が報じている。広島は現地時間3月5日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝トーナメント1回戦の第1戦でジョホール・ダルル・タクジム（JDT）と対戦し、1-3で敗れた。試合は前半26分にDF