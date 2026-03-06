明日7日から8日は北海道と東北の広い範囲で雨や雪が降ります。風が強まり、荒れた天気になるでしょう。交通の乱れに注意が必要です。9日以降、広く日差しが届きますが、北海道や東北、北陸を中心に湿った雪や雨の降る日もあるでしょう。前半:7日(土)〜8日(日)は北海道と東北で荒天降るものは雨から雪に明日7日から8日は、低気圧が発達しながら北日本付近を通過します。北海道と東北は広い範囲で天気が崩れて、沿岸を中心に風が強