プラスチックは食器・家具・日用品・包装など幅広い場面で使用されており、もはや現代社会にとってなくてはならない存在です。しかし、近年は直径5mm未満のマイクロプラスチックや1μm(マイクロメートル)未満のナノプラスチックによる環境汚染や、人体に悪影響を与える可能性が懸念されています。新たに、中国の研究チームが100件を超える過去の研究を参照し、マイクロプラスチックがパーキンソン病の発症に関与している可能性があ