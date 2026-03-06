南インドに伝わる“神降ろし”の儀式に基づく異色のアクションスリラー映画『カーンターラ 神の降臨』の公開日が6月5日に決定。ティザービジュアルと特報が解禁された。【動画】摩訶不思議“神降ろし”の儀式とは？ 『カーンターラ 神の降臨』特報南インドのトゥル・ナードゥで今も行われている、神降ろしの儀式ブータ・コーラ。その太古より伝わる祭礼を基に描かれた本作は、神の加護に守られた土地の数奇な巡り合わせを、パ