高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第110回）が6日に放送され、トキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）の第1子が誕生。ネット上には祝福の声が相次ぐ一方で、赤ちゃんの姿にも「ガチの新生児連れてくるNHKすごい」「どこまで人材豊富なのか」などの声が集まった。【写真】生まれたばかりの赤ちゃんを笑顔で囲むヘブンたち半年が過ぎ