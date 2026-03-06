歌手のクミコと、ムード歌謡漫談で知られるタレントのタブレット純が、４月４日に東京・有楽町よみうりホールでイベント「クミコ×タブレット純昭和ジュークＢＯＸ〜昭和歌謡とシャンソンの夕べデラックス〜」を開催する。２０２４年に初共演した２人によるイベントの第３弾。日本人にとって触れる機会が少ないシャンソンについて、クミコは「フランス語もしゃべれないし、フランスにも２日間しか行ったことない」としなが