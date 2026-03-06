４連勝中の上がり馬ミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は、引き続き丹内祐次騎手とのコンビで日経賞（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を目指す。２勝クラス、グレイトフルＳ（３勝クラス）を快勝し適性を示している中山・芝２５００メートルに再度投入され、５連勝での重賞制覇を狙う。