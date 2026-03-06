5日から競技が始まっているミラノ・コルティナパラリンピック、車いすカーリング混合ダブルス。南佐久郡南相木村出身の中島洋治選手が出場し初白星を上げました。今大会から正式種目となった車いすカーリング混合ダブルスの1次リーグ第2戦。南相木村出身の中島洋治選手がペアの小川亜希選手とともにアメリカと対戦しました。日本は第3エンド正確なショットで2点を獲得。第5エンドまでに6対1とリードを広げ