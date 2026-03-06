◆２、３軍紅白戦紅組―白組＝特別ルール＝（６日・ジャイアンツ球場）巨人は６日の練習日に２、３軍紅白戦を行う。紅組の先発は３年目の又木鉄平投手。昨季３軍でチームトップの１１本塁打を放った育成２年目・竹下徠空内野手が「４番・三塁」で出場する。白組の先発は今季から加入した育成・板東湧梧投手。侍ジャパンのサポートメンバーとして同行し、練習量確保のため２軍で調整している中山礼都外野手が「２番・右翼」、