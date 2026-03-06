歌手・華原朋美（５１）の最新姿が公開された。６日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＮＨＫ‐ＢＳ『歌える！青春のベストソング・ザヒットパレード』お客様の前で歌ってきました」と歌番組に出演したと報告。イメチェンのショートヘアで、アイドルのような純白ドレスを着こなした。「ｄｊｋｏｏちゃんに心配だから見ててくださいってお願いしちゃった」と“小室ファミリー”の盟友と共演したことを明かし、「ドレスは