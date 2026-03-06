警視庁は6日までに、不同意性交等の疑いで、NHK職員中元健介容疑者（50）を逮捕した。NHKによると、中元容疑者は報道局スポーツセンターに所属している。【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージ逮捕容疑は1月4日午後、東京都渋谷区内の路上で、通行中の20代女性にわいせつな行為をした疑い。NHKは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆さまに深くお詫び申し上げま