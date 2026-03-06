第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕・阪神甲子園球場）の組み合わせ抽選会が6日に行われ、出場する全32校（神宮大会枠含む一般選考30校、21世紀枠2校）の対戦相手が決まった。史上5校目の夏春連覇に挑む沖縄尚学（沖縄）と16年ぶりの甲子園出場の名門・帝京（東京）が開幕戦で激突。史上4校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）は神村学園（鹿児島）と第2日の第2試合、さらに第4日第1試合には神戸国際大付（兵庫）と九州国際大付（福